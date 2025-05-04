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Общество

Псковские полицейские разъяснили, когда пора менять заграничный паспорт

Период отпусков не за горами. В этой связи УВМ УМВД России по Псковской области напоминает жителям региона, как избежать неприятностей во время отдыха за границей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Учитывая, что выезд из России и въезд обратно возможен только с действительными документами, сотрудники полиции обращают внимание граждан на ряд изменений в российском законодательстве, касающихся порядка использования заграничного паспорта за пределами страны.

Таким образом, если владелец изменяет свои фамилию, имя, отчество, дату или место рождения, а также пол, ему необходимо заменить заграничный паспорт в установленном порядке. В противном случае пограничные органы Федеральной службы безопасности признают паспорт недействительным и его владелец не сможет покинуть страну. Планирование отдыха за границей и выбор путёвки – это личная ответственность каждого человека.

«Уважаемые сограждане, не рискуйте, убедитесь заранее в действительности своего заграничного паспорта!» – заключили в ведомстве.

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