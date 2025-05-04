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Общество

Команда комитета по соцзащите Псковской области пробежит эстафету «Псковской правды»

Команда комитета по социальной защите Псковской области примет участие в эстафете «Псковской правды». Об этом сообщает редакция газеты.

Фото: газета «Псковская правда»

Сотрудники комитета единодушны в желании выразить благодарность ветеранам и почтить память тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Напомним, что эстафета «Псковской правды» состоится 6 мая. Как и в 1945 году, она пройдёт на центральных улицах города.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.

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