В Псковской области вдове погибшего докера-механизатора выплачено более 1,7 млн рублей компенсации

16:33, 04 мая 2025, ПАИ

В Псковской области вдове погибшего докера-механизатора выплачено более 1,7 млн рублей компенсации, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Транспортная прокуратура осуществила проверку соблюдения законодательства в области охраны труда на Псковском участке механизированной дистанции погрузочно-разгрузочных работ филиала ОАО «РЖД», который обслуживает маршрут Санкт-Петербург – Витебск.

Проверка была инициирована по обращению жены докера-механизатора, погибшего во время выполнения своих трудовых обязанностей.

В ходе проверки выяснилось, что в феврале 2023 года, выполняя погрузочно-разгрузочные работы, мужчина упал с высоты трёх метров с прицепа автомобиля и скончался на месте. Работодатель не обеспечил должный контроль за соблюдением норм охраны труда и условиями на рабочем месте.

Несмотря на выявленные нарушения, организация отказалась признать происшествие несчастным случаем на производстве.

Псковский транспортный прокурор направил представление начальнику участка, однако оно осталось без удовлетворения. Для восстановления прав вдовы погибшего работника прокуратура подала исковое заявление в суд.

Гдовский районный суд Псковской области полностью удовлетворил иск. Апелляционная и кассационная инстанции оставили судебное решение без изменений. Исполнение решения состояло в том, что работодатель составил акт о несчастном случае на производстве, и вдове погибшего была выплачена компенсация морального вреда в размере более 1,7 миллиона рублей.