Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

14-летняя девочка пропала в Опочецком районе

14-летняя Александра Шипуля пропала в Опочецком районе, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

14-летняя девочка пропала в Опочецком районе. Фото: Фото: «ЛизаАлерт»

Девочка проживает в деревне Высокое. 4 мая она вышла из дома и не вернулась.

Ростом подросток 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные длинные волосы, серо-голубые глаза.

Девочка была одета в зелёную куртку с молнией наискосок, цветную тунику, черные галоши, черные спортивные брюки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 мая 2025

14-летняя девочка пропала в Опочецком районе
04 мая 2025

Мужчина погиб, пытаясь вытащить автомобиль из кювета в Идрице
04 мая 2025

Автомобиль вылетел в кювет на трассе в Плюсском районе
04 мая 2025

Пассажирка пострадала в результате столкновения двух автомобилей в Пскове
04 мая 2025

Два человека госпитализированы в результате ДТП в Идрице
03 мая 2025

Два человека пострадали в результате ДТП в Великолукском районе
03 мая 2025

Суд дал 13 лет жителю Псковской области, который из ревности сжёг свою сожительницу
03 мая 2025

Как защитить дачу от краж: псковичам назвали главные уловки

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...