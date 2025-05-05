14-летняя девочка пропала в Опочецком районе

07:32, 05 мая 2025, ПАИ

14-летняя Александра Шипуля пропала в Опочецком районе, сообщили ПАИ в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Девочка проживает в деревне Высокое. 4 мая она вышла из дома и не вернулась.

Ростом подросток 160 сантиметров, у нее худощавое телосложение, темные длинные волосы, серо-голубые глаза.

Девочка была одета в зелёную куртку с молнией наискосок, цветную тунику, черные галоши, черные спортивные брюки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении подростка, просят обратиться по номеру 8-800-700-54-52 или 112.