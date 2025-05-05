Псковские приставы вынудили виновника ДТП возместить ущерб за разбитый автомобиль

08:21, 05 мая 2025, ПАИ

Судебные приставы вынудили виновника ДТП возместить ущерб за разбитый автомобиль, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области

Мужчина арендовал автомобиль Lada Granta и во время движения не справился с управлением, съехав в кювет с последующим опрокидыванием на крышу автомобиля. Машина получила серьезные повреждения, а ее владелец – индивидуальный предприниматель – остался с внушительным счетом за ремонт.

По договору арендатор должен был соблюдать ПДД и содержать автомобиль в исправном состоянии. Более того, по условиям соглашения именно арендатор несет ответственность за ущерб, причиненный машине, даже если она застрахована.

Предприниматель обратился в суд, чтобы взыскать с виновника ДТП сумму ущерба. Суд удовлетворил иск индивидуального предпринимателя, так как арендатор нарушил пункты договора. Теперь арендатору предстоит выплатить владельцу 121 тысячу рублей.

Исполнительный лист поступил на исполнение в отделение Стругокрасненского и Плюсского районов. Должника уведомили о возбуждении исполнительного производства, однако исполнять свои финансовые обязательства он не торопился. Тогда судебный пристав-исполнитель ограничил неплательщика в праве выезда за пределы России, запретил совершать регистрационные действия в отношении автотранспортных средств, наложил арест на банковские счета.

В результате вся сумма причиненного ущерба была взыскана. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.