3 585 ветеранов, узников и тружеников тыла в Псковской области получили выплату в честь 80-летия Победы

10:40, 05 мая 2025, ПАИ

В Псковской области юбилейную выплату в честь 80-й годовщины Дня Победы получили 3 585 ветеранов, сообщили ПАИ в региональном отделении Соцфонда.

По 80 тысяч рублей перечислено 57 участникам и 12 инвалидам Великой Отечественной войны, 378 вдовам (вдовцам), 2 284 несовершеннолетним узникам нацистских концлагерей и 120 гражданам, награжденным медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», «Жителю осажденного Сталинграда», «Жителю осажденного Севастополя».

Также выплаты в размере 55 тысяч рублей от отделения СФР по Псковской области получили 734 труженика тыла.

Помимо юбилейной выплаты, участникам и инвалидам Великой Отечественной войны поступила ежегодная денежная выплата ко Дню Победы в размере 10 тысяч рублей.

Единовременные выплаты получателям региона перечислены одновременно с пенсией за апрель. Обращаться с заявлением в клиентские службы Отделения СФР ветеранам и их близким не пришлось, они были назначены автоматически. Через почтовые отделения пенсию и юбилейную выплату жителям Псковской области доставили по графику работы почтовых отделений начиная с 3 апреля.