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Команда Псковского ЦСМ примет участие в эстафете «Псковской правды»

Команда Государственного регионального центра стандартизации, метрологии и испытаний в Псковской области примет участие в легкоатлетической эстафете на призы газеты «Псковская правда», посвящённой 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом ПАИ сообщили в редакции.

Фото: ПАИ

Советник директора учреждения Марина Михайлова отметила, что участие в эстафете, особенно в год юбилея Победы, значимо для коллектива. Она добавила, что центр участвует в этом мероприятии уже не первый раз. «Команда обновилась: раньше в ней преобладали участники среднего возраста, а теперь она стала более молодёжной», – сказала она.

6 мая Псков проведёт эстафету «Псковской правды» в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Подробности можно узнать по телефону (8 8112) 73-70-94.

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