Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Юрий Бурлин станет гостем программы «Бизнес-ланч»

Спикер и сопредседатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 мая, в 14:00.

Юрий Бурлин. Фото: ПАИ

Какова основная цель Псковского регионального отделения «Деловой России» в 2025 году? Какие ключевые направления существуют? Какие инициативы и проекты для поддержки местного бизнеса будут запущены? Какую роль «Деловая Россия» играет в развитии предпринимательства в Псковской области?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












05 мая 2025

Трансляцию зажжения Вечного огня на мемориале «Журавли» в Санкт-Петербурге можно посмотреть в прямом эфире
05 мая 2025

5 и 7 мая в Пскове пройдут репетиции парада Победы, часть улиц перекроют
05 мая 2025

Сбер представил GigaChat 2.0
05 мая 2025

Юрий Бурлин станет гостем программы «Бизнес-ланч»
05 мая 2025

Проходит набор в юнармейский отряд колледжа ПсковГУ
05 мая 2025

В России поднимут пенсии летом
05 мая 2025

Мороз до -4 градусов ожидается в Псковской области в ночь на 6 мая
05 мая 2025

Мощная нейросеть Сбера GigaChat 2.0 стала доступна всем пользователям

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...