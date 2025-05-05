Юрий Бурлин станет гостем программы «Бизнес-ланч»

13:01, 05 мая 2025, ПАИ

Спикер и сопредседатель Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Юрий Бурлин станет гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 5 мая, в 14:00.

Какова основная цель Псковского регионального отделения «Деловой России» в 2025 году? Какие ключевые направления существуют? Какие инициативы и проекты для поддержки местного бизнеса будут запущены? Какую роль «Деловая Россия» играет в развитии предпринимательства в Псковской области?

Об этом и многом другом – в эфире «Бизнес-ланча» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в соцсети «ВКонтакте».

Программа «Бизнес-ланч» выходит при поддержке Псковского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».