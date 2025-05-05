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Общество

Работы псковских художников-фронтовиков представили на выставке в Вологодской области

Картины из коллекции Псковского музея представили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике, который находится в Вологодской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

  • Работы из коллекции Псковского музея представили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Работы из коллекции Псковского музея представили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Работы из коллекции Псковского музея представили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Работы из коллекции Псковского музея представили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника
  • Работы из коллекции Псковского музея представили в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике
    Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В преддверии 80-летия Победы в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике открылась выставка «Мир глазами фронтовиков». На ней представлены работы трёх псковских художников, прошедших войну. Это Александр Силин, Алексей Большаков и Василий Марков.

По словам организаторов, главным посылом выставки Псковского музея-заповедника в Кириллове стала идея о том, что «если ты остался жив на этой войне, то всем своим существом должен доказать, что жизнь прекрасна».

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