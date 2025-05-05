Псковские профсоюзы присоединились к акции «Полотно Памяти»

15:40, 05 мая 2025, ПАИ

Члены псковских профсоюзов стали участниками акции «Полотно Памяти», сообщили ПАИ в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Молодые профсоюзные активисты создали полотно, на котором изображены более 70 журавлей, стремящихся в небо. Каждый журавль символизирует героя Победы, имена которых все желающие наносили на полотно.

Акция не только помогла вспомнить имена героев, но и вдохновила многих на изучение семейных архивов. «Полотно памяти» - это символ общей истории и благодарности героям, отметили в пресс-службе облсовпрофа.

Кроме того, акция стала ярким примером сохранения памяти о прошлом, а также ее передачи будущим поколениям.

Отметим, что патриотическая акция «Полотно Памяти» направлена на сохранение памяти о героях Великой Отечественной войны.