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Общество

За неделю псковские Росгвардейцы изъяли пять единиц оружия

С 28 апреля по 4 мая сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Псковской области провели 23 проверки обеспечения сохранности оружия и патронов у граждан. Росгвардейцы выявили 14 административных правонарушения, 7 в области оборота оружия, 7 в области частной охранной деятельности из оборота изъяли 14 единиц оружия и более 100 боеприпасов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардия напоминает, что согласно действующего законодательства владельцы гражданского оружия могут передать оружие для использования в специальной военной операции. Наиболее востребованным для нужд специальной военной операции является огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 12 калибра. Передаваемое оружие должно быть в технически исправном состоянии.

Если намерение о передачи оружия выражают владельцы, у которых истекли сроки действия разрешений на хранение и ношение оружия, они
освобождаются от административной ответственности за несвоевременное обращение для его регистрации или перерегистрации.

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