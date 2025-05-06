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Общество

Часть улиц перекроют сегодня в Пскове

Движение транспорта ограничат сегодня, 6 мая, с 14:00 до 17:00 в Пскове на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда».

Движение временно будет перекрыто:

  • по улице Ленина (от улицы Пушкина до улицы Карла Маркса, включая проезжую часть возле площади Ленина, 2 и площади Ленина, 1, по площади Ленина);
  • по улице Советской (на участке от площади Ленина до площади Победы);
  • по Октябрьской площади;
  • по Октябрьскому проспекту (на участке от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой);
  • по улице Некрасова (от улицы Советской до улицы Ленина);
  • по улице Георгиевской (от улицы Калинина до улицы Советской);
  • по улице Кузнецкой (от Октябрьского проспекта до площади Победы);
  • по улице Свердлова (от улицы Калинина до Комиссаровского переулка);
  • по улице Гоголя (от Комиссаровского переулка до Комсомольского переулка).

В качестве объезда будут использоваться улицы Гражданская, Максима Горького, Льва Толстого, Труда, Инженерная, Карла Маркса, а также мост имени 50-летия Октября.

Организаторы эстафеты приносят извинения жителям и гостям города за возможные неудобства.

Напомним, что эстафета состоится 6 мая на центральных улицах города, как это было в 1945 году. Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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