Часть улиц перекроют сегодня в Пскове
Движение транспорта ограничат сегодня, 6 мая, с 14:00 до 17:00 в Пскове на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда».
Движение временно будет перекрыто:
- по улице Ленина (от улицы Пушкина до улицы Карла Маркса, включая проезжую часть возле площади Ленина, 2 и площади Ленина, 1, по площади Ленина);
- по улице Советской (на участке от площади Ленина до площади Победы);
- по Октябрьской площади;
- по Октябрьскому проспекту (на участке от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой);
- по улице Некрасова (от улицы Советской до улицы Ленина);
- по улице Георгиевской (от улицы Калинина до улицы Советской);
- по улице Кузнецкой (от Октябрьского проспекта до площади Победы);
- по улице Свердлова (от улицы Калинина до Комиссаровского переулка);
- по улице Гоголя (от Комиссаровского переулка до Комсомольского переулка).
В качестве объезда будут использоваться улицы Гражданская, Максима Горького, Льва Толстого, Труда, Инженерная, Карла Маркса, а также мост имени 50-летия Октября.
Организаторы эстафеты приносят извинения жителям и гостям города за возможные неудобства.
Напомним, что эстафета состоится 6 мая на центральных улицах города, как это было в 1945 году. Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.
Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.
Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.
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