Часть улиц перекроют сегодня в Пскове

07:43, 06 мая 2025, ПАИ

Движение транспорта ограничат сегодня, 6 мая, с 14:00 до 17:00 в Пскове на время проведения традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Псковская правда».

Движение временно будет перекрыто:

по улице Ленина (от улицы Пушкина до улицы Карла Маркса, включая проезжую часть возле площади Ленина, 2 и площади Ленина, 1, по площади Ленина);

по улице Советской (на участке от площади Ленина до площади Победы);

по Октябрьской площади;

по Октябрьскому проспекту (на участке от Октябрьской площади до улицы Кузнецкой);

по улице Некрасова (от улицы Советской до улицы Ленина);

по улице Георгиевской (от улицы Калинина до улицы Советской);

по улице Кузнецкой (от Октябрьского проспекта до площади Победы);

по улице Свердлова (от улицы Калинина до Комиссаровского переулка);

по улице Гоголя (от Комиссаровского переулка до Комсомольского переулка).

В качестве объезда будут использоваться улицы Гражданская, Максима Горького, Льва Толстого, Труда, Инженерная, Карла Маркса, а также мост имени 50-летия Октября.

Организаторы эстафеты приносят извинения жителям и гостям города за возможные неудобства.

Напомним, что эстафета состоится 6 мая на центральных улицах города, как это было в 1945 году. Все новости о легкоатлетической эстафете «Псковской правды» читайте в специальном сюжете ПАИ.

Партнёр легкоатлетической эстафеты «Псковской правды» – федеральный контактный центр Smarter.

Официальные хештеги мероприятия: #ЭстафетаПобеды80лет, #БежимсПсковскойправдой.

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