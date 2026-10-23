Минобрнауки установило минимальные баллы ЕГЭ для приёма в вузы

21:49, 23 октября 2026, ПАИ

Министерство науки и высшего образования РФ утвердило минимальное количество баллов ЕГЭ по общеобразовательным предметам для приёма в подведомственные вузы на 2027/28 учебный год. Об этом говорится в проекте приказа министерства, с которым ознакомился ТАСС.

Согласно документу, порог 40 баллов установлен для большинства предметов: химии, географии, биологии, литературы, иностранного языка, истории, математики профильного уровня и русского языка.

Самые высокие требования предъявляются к абитуриентам, сдающим обществознание (45 баллов) и информатику (46 баллов). Для сдачи физики необходимо набрать не менее 41 балла.