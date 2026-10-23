Операции на сосудах с применением технологии ВСУЗИ начали выполнять в Великих Луках

22:01, 23 октября 2026, ПАИ

Операции с применением внутрисосудистого ультразвукового исследования (ВСУЗИ) начали выполнять в Великолукском межрайонном филиале Псковской областной клинической больницы. Новую технологию внедрили в отделении рентген-хирургических методов диагностики и лечения, пишет «Великолукская правда. Новости».

В газете подчеркнули, что ещё недавно такие методики были доступны преимущественно в федеральных медицинских центрах, а теперь они применяются и в Великих Луках.

«ВСУЗИ – это метод, позволяющий с помощью ультразвука исследовать сосуд изнутри. В данном случае речь идёт о коронарных артериях. Этот метод дополняет стандартную ангиографическую диагностику и позволяет изнутри увидеть и просвет сосуда, и всю толщину стенки артерии, точно определить степень сужения, характер бляшки и, соответственно, правильно подобрать стент», – рассказал заведующий отделением РХМДиЛ Великолукского межрайонного филиала ПОКБ Алексей Горин.

Чаще всего такое вмешательство требуется при сложных поражениях: когда сужен ствол левой коронарной артерии – одного из главных сосудов сердца, когда сужение очень протяжённое или находится в труднодоступном месте.

«Это дополнение к существующей ангиографической практике. Метод ничем не отличается по объёму: для пациента всё также проходит под местной анестезией (обычно с доступом через лучевую артерию). Пациент находится в сознании, длительность операции увеличивается всего на 10–15 минут, но качество и отдалённые результаты намного лучше», – отметил Алексей Горин.