Творческая встреча с членом Союза журналистов СССР пройдёт в Печорах

22:18, 23 октября 2026, ПАИ

Творческая встреча «Печоры советские: предприятия и люди» состоится в Музее истории Печор 3 ноября в 15:00. Мероприятие посвящено реконструкции экономического облика города в советскую эпоху. Об этом сообщили в районной газете «Печорская правда».

Гостем встречи станет печорский журналист, многолетний редактор «Печорской правды», член Союза журналистов СССР и Российского общества краеведов Сергей Маркелов. Он поделится воспоминаниями о работе в прессе и расскажет о промышленных предприятиях Печор в советское время.

Организаторы отметили, что особую ценность выступлению придаст личный архив Сергея Маркелова – уникальные фотодокументы, собранные за годы работы корреспондентом. На снимках запечатлены люди труда, промышленные здания, цеха, стройки и заводские будни. Многие из этих объектов сегодня уже не существуют, поэтому кадры становятся важным свидетельством ушедшей эпохи.

Все, кто интересуется историей Печор и хочет увидеть город глазами очевидца, могут посетить встречу бесплатно.