Юрьев день наступил по народному календарю

07:05, 06 мая 2025, ПАИ

Память христианского Георгия Победоносца отмечается 6 мая, сообщает calend.ru.

Во время правления императора Диоклетиана святой Георгий пострадал за свою веру и после восьмидневных мучений был обезглавлен. Перед своей смертью он разрушил идолов в храме Аполлона и обратил в христианство жену императора Александру. Также ему приписывают победу над змеем, который опустошал земли.

День Георгия Победоносца стал значимым праздником в России. Его называют Юрьевым или Егорьевым, так как в русской традиции имя Георгий передавалось через эти формы.

С Юрьева дня начинались активные полевые работы. На полях, которые были засеяны ранее, проводились молебны, а нивы окропляли святой водой. Существовало множество поговорок о земледельческом труде: «Егорий с теплом, а Никита с кормом»; «Яровое сей на Егория»; «Сей рассаду до Егория – будет щей вдоволь»; «В Юрьев день только ленивая соха не выезжает».

Крестьяне также следили за погодой, так как она могла дать представление о будущем урожае. «На Егория мороз – будет просо и овес», – говорили в народе.

Особую силу имела юрьевская роса, которая появлялась рано утром. В это время считалось полезным выйти на луг и покататься по траве, чтобы укрепить здоровье. Говорили, что, если на рассвете выгнать скот на луг с помощью ветки вербы, это пойдет ему на пользу. Существовала пословица: «На Юрия роса – не надо коням овса». Однако юрьевская роса могла также навредить домашним животным. Если кто-то желал зла хозяевам, он мог собрать росу, намочить в ней холст и бросить его на скотину, веря, что это приведет к потере молока у коров и ослеплению телят.

В Егорьев день скот считался именинником. Его обихаживали, чистили и кормили лучше обычного. Кроме того, было запрещено работать с шерстью – даже просто трогать шерстяные нитки. Пастухов также чествовали в этот день. После того как скотину выводили на луга, их угощали яичницей и одаривали тканями и деньгами. Этот праздник собирал всю деревню на веселье.