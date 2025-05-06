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Урок мужества провели сотрудники ФСБ для псковских школьников

Урок мужества в естественно-математическом лицее Пскова организовало УФСБ России по Псковской области в преддверии Дня Победы. Урок был посвящён выпускнику учебного заведения, сотруднику органов государственной безопасности региона капитану Андрею Павлову, погибшему при исполнении служебного долга на Северном Кавказе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФСБ России.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

Андрей Павлов родился 3 января 1972 года в Пскове. В ноябре 1993 года поступил на службу в органы федеральной службы безопасности. В 2005 году направлен в командировку в Северо-Кавказский регион. 3 ноября 2005 года капитан Андрей Павлов, добывая важные разведданные, попал в засаду. В ходе вооружённого столкновения с бандитами получил смертельные ранения, но до последнего вёл ответный огонь и не позволил преступникам скрыться. За мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга, его наградили орденом Мужества (посмертно). 17 мая 2007 года приказом ФСБ России капитана Андрея Павлова зачислили в списки УФСБ России по Псковской области навечно.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В рамках урока мужества учащиеся познакомились с архивными видеокадрами открытия в 2008 году памятной доски капитану Андрею Павлову. Его коллега, член совета ветеранов УФСБ России по Псковской области, рассказал о жизненном пути офицера. Кроме того, ребята поговорили о службе в Вооруженных силах РФ, услышали истории о героическом прошлом и настоящем нашей страны.

Фото: пресс-служба УФСБ России по Псковской области

В конце занятия память всех воинов, погибших при исполнении служебного долга, школьники почтили минутой молчания.

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