Михаил Ведерников осмотрел новую технику в Локнянском округе

10:22, 06 мая 2025, ПАИ

Парк дорожной и коммунальной техники был обновлён в Локнянском муниципальном округе в 2024 году. Новую технику осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Новая техника будет активно использоваться для уборки обочин, содержания дорог и поддержания порядка на территории округа.

«Мы купили из техники экскаватор-погрузчик, уборочную машину и маленький трактор. Была экономия, которая позволила приобрести оборудование – косилку, телегу», – отметил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Обновление парка техники стало ответом на многочисленные обращения жителей.

Также Иван Белугин отметил, что муниципалитету необходима небольшая КДМ, чтобы охватить больше дорог в округе.

Отметим, обновление техники стало возможным благодаря средствам областного бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы», а также дополнительному финансированию из окружного бюджета.