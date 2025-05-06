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Общество

Михаил Ведерников осмотрел новую технику в Локнянском округе

Парк дорожной и коммунальной техники был обновлён в Локнянском муниципальном округе в 2024 году. Новую технику осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

Новая техника будет активно использоваться для уборки обочин, содержания дорог и поддержания порядка на территории округа.

«Мы купили из техники экскаватор-погрузчик, уборочную машину и маленький трактор. Была экономия, которая позволила приобрести оборудование – косилку, телегу», – отметил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

Обновление парка техники стало ответом на многочисленные обращения жителей.

Также Иван Белугин отметил, что муниципалитету необходима небольшая КДМ, чтобы охватить больше дорог в округе.

Отметим, обновление техники стало возможным благодаря средствам областного бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы», а также дополнительному финансированию из окружного бюджета.

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