Михаил Ведерников осмотрел новую технику в Локнянском округе
Парк дорожной и коммунальной техники был обновлён в Локнянском муниципальном округе в 2024 году. Новую технику осмотрел губернатор Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 6 мая, передаёт корреспондент ПАИ.
Новая техника будет активно использоваться для уборки обочин, содержания дорог и поддержания порядка на территории округа.
«Мы купили из техники экскаватор-погрузчик, уборочную машину и маленький трактор. Была экономия, которая позволила приобрести оборудование – косилку, телегу», – отметил глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.
Обновление парка техники стало ответом на многочисленные обращения жителей.
Также Иван Белугин отметил, что муниципалитету необходима небольшая КДМ, чтобы охватить больше дорог в округе.
Отметим, обновление техники стало возможным благодаря средствам областного бюджета в рамках программы «Развитие транспортной системы», а также дополнительному финансированию из окружного бюджета.
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