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Возможно ли заразиться сибирской язвой в Псковской области, рассказали эксперты

Возможно ли заразиться сибирской язвой в Псковской области, рассказали в сообществе «Инфекционная клиническая больница | Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: ПАИ

В первую очередь стоит отметить заявление Роспотребнадзора о ситуации с распространением сибирской язвы в России. Ведомство утверждает, что в стране отсутствуют риски возникновения этой болезни.

«По сообщениям СМИ, в Таиланде были зафиксированы два случая заболевания. Это произошло из-за забоя больного крупного рогатого скота и употребления его мяса в пищу. Все причастные к инцидентам находятся под наблюдением», – уточнили специалисты.

В пресс-релизе Роспотребнадзора сообщается, что для предотвращения завоза опасных инфекционных болезней на территорию России во всех пунктах пропуска осуществляется санитарно-карантинный контроль.

Эксперт Псковской областной инфекционной клинической больницы и заместитель главного врача по медицинской части Александр Антонов отметил, что в России подразделения Роспотребнадзора уже продолжительное время и успешно осуществляют контроль за качеством пищевой продукции на всех направлениях её реализации населению, что обеспечивает безопасность людей и минимизирует возможность распространения инфекционных заболеваний.

Он добавил, что риск заражения сибирской язвой на территории Псковской области также крайне мал. Александр Антонов подчеркнул, что для полной защиты от инфекций граждане должны заботиться о себе и своих близких, в частности, приобретая пищевые продукты у проверенных производителей, качественно проводя термическую обработку мяса животных перед употреблением и обращаясь к врачу-инфекционисту при подозрении на заболевание.

В больнице напомнили, что сибирская язва – это серьёзное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Bacillus anthracis. Заражение может произойти через контакт с больными животными или при употреблении заражённых продуктов. Однако от человека к человеку эта инфекция не передаётся.

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