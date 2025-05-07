Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В псковском аэропорту отменили сразу несколько рейсов

Сразу несколько рейсов отменили в псковском аэропорту, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Изображение здесь и далее: онлайн-табло псковского аэропорта

В частности, отменены авиарейсы Москва – Псков – Москва, Минеральные Воды – Псков – Минеральные Воды, а также Калининград – Псков – Калининград.

Отменённый самолёт из Москвы должен был прилететь в Псков в 9:25, а вылететь в обратном направлении в 10:25.

Также отменены авиарейсы Минеральные Воды – Псков на 13:55 и Псков – Минеральные Воды на 21:45.

Кроме того, не прилетит из Калининграда в Псков самолёт на 19:50. Прямой рейс из Пскова в Калининград на 14:55 также отменён.

При этом вечерние авиарейсы из Москвы в Псков и в обратном направлении будут выполняться по расписанию.

Информация о причинах отмены рейсов в данный момент уточняется.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












07 мая 2025

О пассажирских перевозках на Талабские острова поговорят в программе «Среда обитания»
07 мая 2025

В псковском аэропорту отменили сразу несколько рейсов
07 мая 2025

Щенка выкинули на помойку как мусор в Пскове
07 мая 2025

Михаил Ведерников поздравил работников отраслей связи с Днём радио
07 мая 2025

Масштабную программу празднования 80-летия Победы подготовили в «Михайловском»
07 мая 2025

Александр Котов: Информационные инновации позволяют улучшать взаимодействие между госструктурами и гражданами
07 мая 2025

В Плюссе почтили подвиг героев Великой Отечественной войны
07 мая 2025

Псковичей приглашают присоединиться к «Бессмертному полку онлайн»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...