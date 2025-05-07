В псковском аэропорту отменили сразу несколько рейсов

10:27, 07 мая 2025, ПАИ

Сразу несколько рейсов отменили в псковском аэропорту, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

В частности, отменены авиарейсы Москва – Псков – Москва, Минеральные Воды – Псков – Минеральные Воды, а также Калининград – Псков – Калининград.

Отменённый самолёт из Москвы должен был прилететь в Псков в 9:25, а вылететь в обратном направлении в 10:25.

Также отменены авиарейсы Минеральные Воды – Псков на 13:55 и Псков – Минеральные Воды на 21:45.

Кроме того, не прилетит из Калининграда в Псков самолёт на 19:50. Прямой рейс из Пскова в Калининград на 14:55 также отменён.

При этом вечерние авиарейсы из Москвы в Псков и в обратном направлении будут выполняться по расписанию.

Информация о причинах отмены рейсов в данный момент уточняется.