В псковском аэропорту отменили сразу несколько рейсов
Сразу несколько рейсов отменили в псковском аэропорту, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.
В частности, отменены авиарейсы Москва – Псков – Москва, Минеральные Воды – Псков – Минеральные Воды, а также Калининград – Псков – Калининград.
Отменённый самолёт из Москвы должен был прилететь в Псков в 9:25, а вылететь в обратном направлении в 10:25.
Также отменены авиарейсы Минеральные Воды – Псков на 13:55 и Псков – Минеральные Воды на 21:45.
Кроме того, не прилетит из Калининграда в Псков самолёт на 19:50. Прямой рейс из Пскова в Калининград на 14:55 также отменён.
При этом вечерние авиарейсы из Москвы в Псков и в обратном направлении будут выполняться по расписанию.
Информация о причинах отмены рейсов в данный момент уточняется.
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