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Общество

Псковичам рассказали, где искать новости строительства и ЖКХ

Комитет по строительству и ЖКХ Псковской области активно применяет цифровые платформы, позволяя жителям оперативно получать надёжную информацию о строительстве, благоустройстве, жилищных программах и деятельности коммунальных служб, сообщили ПАИ в комитете.

Официальные госпаблики комитета можно найти в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в Telegram.

Там жители региона смогут ознакомиться с последними новостями, касающимися ремонта, благоустройства и строительства. Также представлена информация о переселении из аварийного жилья и капитальных ремонтах, объявления о конкурсах и строительных контрактах, данные по тарифам и услугам, а также возможность задать вопросы или оставить свои обращения.

С 2025 года комитет реализует мероприятия в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», которые направлены на модернизацию коммунальных сетей (включая котельные, системы тепло- и водоснабжения), создание комфортной городской среды и развитие инфраструктуры в населённых пунктах.

Подведомственные организации комитета также имеют сообщества в соцсети «ВКонтакте».

«Управление капитального строительства» сообщает о выполнении крупных строительных проектов и капитальных ремонтах социальных объектов, а также публикует итоги этих инициатив.

«Госэкспертиза проектной документации» предоставляет информацию о нормативных изменениях и отвечает на вопросы, касающиеся экспертизы проектов, что будет полезно специалистам в области строительства, архитектуры и проектирования.

«Псковский учебный комбинат ЖКХ» информирует о курсах, переподготовке и обучении для специалистов в сфере ЖКХ.

«Благодаря госпабликам жители Псковской области могут быть в курсе актуальных решений в сфере строительства и ЖКХ, получать разъяснения по сложным вопросам и вовремя узнавать о важных инициативах. Подписывайтесь – стройте будущее вместе с регионом!» – подчеркнули в комитете.

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