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Общество

Врач развенчала миф о пользе бананов

Бананы не являются полезным фруктом из-за их высокой калорийности и большого количества удобрений, применяемых в процессе их выращивания, заявила РИА Новости эндокринолог Люберецкой областной больницы Наталья Новикова.

Она отметила, что, к сожалению, сегодня настоящих бананов в продаже нет. Все имеющиеся в продаже бананы, по её словам, в основном выращиваются в тёплых странах с использованием бесконтрольного количества удобрений и химикатов, а для хранения применяются консерванты. Она выразила мнение, что из-за этого никакой пользы от бананов нет, хотя они могут быть вкусными. Кроме того, она добавила, что в каждом банане содержится около 200 калорий, и посоветовала не есть их.

Также, как утверждает эндокринолог, высокое содержание магния в бананах является мифом. Поэтому лучше заменить их на другие продукты в рационе.

Наталья Новикова отметила, что в бананах содержание магния крайне низкое и неясно, в какой он форме. Она рекомендовала для удовлетворения потребности в магнии употреблять кунжут, отруби, какао, семена подсолнечника и кешью. А в целом этого микроэлемента достаточно даже в обычной гречке.

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