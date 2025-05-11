Кинолог объяснил, что собаку следует хвалить за каждое правильное действие

12:56, 11 мая 2025, ПАИ

Связь между владельцем и собакой должна строиться на любви и доверии. Не стоит опасаться избаловать своего питомца, но при этом важно контролировать, чтобы не поощрять нежелательное поведение, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Кинолог объяснил, что неправильные действия, формирующие у собаки чувство вседозволенности, могут показаться хозяину незначительными. Например, не стоит гладить собаку, чтобы успокоить её, если она без причины начала лаять на другого пса. В такой ситуации лучше уверенно сказать команду «Нельзя» или «Фу!» и аккуратно взять собаку на короткий поводок.

При этом Владимир Голубев подчеркнул, что не следует чрезмерно ограничивать питомца в попытках защитить его от возможных опасностей. В частности, не нужно запрещать собаке обнюхивать столбы или других животных. Это естественное поведение для неё, и она не должна бояться улицы и своих сородичей.

Президент РКФ отметил: чтобы животное не стало пугливым, следует приучать щенка к окружающему миру с раннего возраста. Он подчеркнул, что нельзя брать щенка на руки в ситуациях, которые на самом деле не представляют угрозы. По его словам, собака должна вырасти с осознанием того, что вне дома ничто не угрожает ей, пока рядом находится хозяин.

Он также выразил неодобрение по поводу поведения владельцев, которые начинают воспринимать своих питомцев как детей, наряжают их в красивые костюмы, носят исключительно на руках и записывают на SPA-процедуры. По его мнению, важно помнить, что собакам это не нужно; им достаточно качественного ухода и необходимых вещей для холодной или дождливой погоды.

Кроме того, он отметил, что необходимо уважать личное пространство собаки, предоставляя ей безопасное место в доме для уединения: это может быть специальный домик или удобная лежанка. Также нельзя нарушать её границы, когда она спит или ест. Обнимать питомца следует только с его согласия – важно уважать его потребности.

Кинолог акцентировал внимание на том, что в правильном воспитании важно находить золотую середину. Владельцу следует уметь различать настоящую опасность и приемлемые ситуации, а также понимать, когда стоит поощрять питомца, а когда это будет излишним.

Он отметил, что то же самое касается эмоций: нельзя запугивать животное строгими интонациями, но и постоянное наигранное поведение тоже не является необходимым. Он подчеркнул важность правильной социализации щенка, чтобы со временем тот стал уверенной собакой.