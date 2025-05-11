В Псковской области участились кражи велосипедов

22:41, 11 мая 2025, ПАИ

На территории Псковской области в весенне-летний период полицейские отмечают увеличение фактов хищения велосипедов и других двухколесных транспортных средств. Какие меры предосторожности использовать, что делать в случае хищения рассказала в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские напомнили, что не следует оставлять велосипеды в подъездах жилых домов. Не рекомендуется доверять присмотр за велосипедом незнакомым лицам. Стоит оставлять велосипед в зоне видимости систем видеонаблюдения, если таковые имеются в непосредственной близости.

Целесообразно нанести маркировку на детали, колеса, раму или скрытые элементы велосипеда с использованием специального маркера, видимого при ультрафиолетовом излучении.

При покидании места парковки рекомендуется забирать с собой все быстросъемное оборудование, такое как насос, фляга, велокомпьютер и фонарь.

Необходимо сохранять документы, полученные при покупке велосипеда, а также рекомендуется сделать его фотографию и запомнить индивидуальные особенности транспортного средства, включая «неродные» детали, установленные аксессуары, наклейки и другие повреждения.

Практика показывает, что наиболее эффективным способом защиты от кражи является исключение возможности оставления велосипеда без присмотра.

В случае кражи велосипеда следует незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 102 или 112. Рекомендуется попытаться найти свидетелей происшествия, зафиксировать их контактные данные и адреса, а также проверить наличие систем видеонаблюдения в районе происшествия.При обращении в полицию с заявлением о краже необходимо предоставить паспорт, а также документы на велосипед, его фотографии или детальное описание.

Рекомендуется отслеживать объявления о продаже подержанных велосипедов в местных средствах массовой информации, так как существует вероятность обнаружения похищенного транспортного средства.

Следует уведомить всех своих знакомых, занимающихся велоспортом, о факте кражи, поскольку существует вероятность, что велосипед может быть замечен одним из них. Также рекомендуется разместить информацию о пропаже велосипеда в сети на специализированных форумах.

В случае самостоятельного обнаружения похищенного велосипеда следует незамедлительно уведомить об этом правоохранительные органы.

«И последнее: никогда не приобретайте у незнакомцев велосипеды сомнительного происхождения, тем более без соответствующих документов. Помните, что в таком случае вы рискуете стать владельцем краденого транспортного средства со всеми вытекающими отсюда негативными последствиями», – отметили полицейские.