Двухлетие отмечает Центр патриотического воспитания молодёжи «Воин» в Псковской области

22:54, 11 мая 2025, ПАИ

Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи «Воин» в Псковской области отмечает два года со дня создания, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

За это время в филиале прошли обучение почти 4,3 тысячи человек. При работе с курсантами используются интерактивные формы обучения – VR-технологии, современные тренажёры, лазертаг.

«Сотрудники филиала ведут активную воспитательную работу. Проведено более 300 мероприятий, в которых приняли участие 14 тысяч человек. Благодарю за стремление привить нашим детям качества и навыки, которые обязательно пригодятся в жизни. Прежде всего – это умение работать в команде, помогать друг другу, стремиться быть лучшими и принести пользу своей стране», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что инструкторы Центра принимают участие в подготовке военнослужащих перед отправкой на специальную военную операцию – такое обучение прошли 280 бойцов. 230 преподавателей области освоили программу повышения квалификации по учебному предмету «Основы безопасности и защиты Родины».