Празднование 80-летия Великой Победы прошло в Псковской области без нарушений порядка

08:40, 12 мая 2025, ПАИ

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло в Псковской области без нарушений общественного порядка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Охрану общественного порядка в дни празднования 80-летия Победы обеспечивали более 200 сотрудников и военнослужащих ведомства.

Перед началом массовых мероприятий места их проведения обследовали специалисты инженерно-технической группы ОМОН.

Вместе с другими правоохранительными структурами и народными дружинниками росгвардейцы обеспечили безопасность граждан, пропускной режим на праздничные площадки и охрану прилегающих к ним территорий.

Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы провели мероприятия по контролю за соблюдением законодательства России в области частной охранной деятельности, оборота оружия, а также антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов празднования.