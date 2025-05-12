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Общество

Празднование 80-летия Великой Победы прошло в Псковской области без нарушений порядка

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне прошло в Псковской области без нарушений общественного порядка. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Фото здесь и далее: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

Охрану общественного порядка в дни празднования 80-летия Победы обеспечивали более 200 сотрудников и военнослужащих ведомства.

Перед началом массовых мероприятий места их проведения обследовали специалисты инженерно-технической группы ОМОН.

Вместе с другими правоохранительными структурами и народными дружинниками росгвардейцы обеспечили безопасность граждан, пропускной режим на праздничные площадки и охрану прилегающих к ним территорий.

Кроме того, сотрудники вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы провели мероприятия по контролю за соблюдением законодательства России в области частной охранной деятельности, оборота оружия, а также антитеррористической защищенности и инженерно-технической укрепленности объектов празднования.

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