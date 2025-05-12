Больше половины жителей СЗФО оказывают благотворительную помощь – исследование

12:36, 12 мая 2025, ПАИ

Больше половины жителей Северо-Западного федерального округа оказывают благотворительную помощь. При этом семь из десяти опрошенных заинтересованы в ближайшее время опробовать новые механизмы взаимопомощи, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Исследование, проведённое в апреле среди десяти тысяч респондентов, показало, что каждый второй из всех участвующих в благотворительности оказывает материальную поддержку – передаёт вещи, продукты, деньги, покупает продукцию фондов и направляет кешбэк. 16 % занимаются волонтёрской деятельностью и информационной поддержкой. Остальные 34 % совмещают оба формата: и финансовую помощь, и практическое участие.

Пожилые люди старше 65 лет жертвуют деньги чаще, чем молодёжь: 32,1 % передают вещи и продукты (против 19 % у молодых), а 25,6% совершают денежные переводы. Молодёжь в возрасте 18–24 лет чаще помогает действием – участвует в волонтёрских и благотворительных проектах, оказывает информационную поддержку.

Основными направлениями помощи россияне называют поддержку детей-сирот и детей с ограниченными возможностями (28 %), помощь животным (19 %) и поддержку людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (18 %). Жители СЗФО чаще других готовы помогать животным – эту категорию на первое место ставят 23 % опрошенных.

Почти половина россиян (46 %) обращают внимание на специальные пометки, которые показывают, что часть средств от продажи пойдёт на благотворительность. 16 % из них всегда выбирают такие предложения.

Главным критерием при выборе благотворительной организации остаётся прозрачность и отчётность о расходовании средств – это важно для 63 % опрошенных, причём с возрастом этот показатель растёт. В топ-5 факторов также входят положительные отзывы, надёжная репутация, ориентация на конкретный результат и возможность личного участия, что особенно важно для молодёжи.