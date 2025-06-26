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Индийские фильмы покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове

Индийские фильмы покажут на кинофестивале «Западные ворота» в Пскове. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

  • «Западные ворота»
    Фото: «Западные ворота»
  • «Западные ворота»
    Фото: «Западные ворота»
  • «Западные ворота»
    Фото: «Западные ворота»
  • «Западные ворота»
    Фото: «Западные ворота»

«В 2022 году спрос на индийские фильмы в РФ вырос на 40 %. Поэтому в этот раз совместно с Indian Films (главным дистрибьютором) на фестивале в Пскове представляем лучшие кинокартины», – отметили организаторы.

Индийское кино – это: 2000 фильмов в год (больше, чем в Голливуде), 1,5 млрд зрителей ежегодно, билет – от 55 рублей, кинотеатры на 2500+ мест. Фильм «Непохищенная невеста» (1995) идёт в прокате уже 800 недель.

Рекорды индийского кино: самая длинная песня – 20 минут («Преданность», 2004); самый кассовый старт – «Патхан» (2023) – 10 млрд рублей за 3 дня; 71 песня в одном фильме («Индра Сабха», 1932).

Напомним, VI Международный кинофестиваль «Западные ворота – 2025» будет проходить в Пскове с 4 по 6 июля. За три дня представят порядка ста полнометражных и короткометражных фильмов.

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