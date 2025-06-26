Реставраторы из 36 регионов России внесли свой вклад в восстановление культурных памятников в Псковской области

19:23, 26 июня 2025, ПАИ

С 22 по 26 июня в Печорах прошёл третий заезд Всероссийского проекта «Истоки. Школа» – «Наследие мастеров». В нём приняли участие 170 участников из 36 регионов. Организатор события – Роспатриотцентр Росмолодёжи.

Заезд «Наследие мастеров» начался в День памяти и скорби. Уже в первый вечер участники поддержали акцию «Огненные картины войны»: выложили и зажгли семь тысяч свечей, создав инсталляцию «Истоки помнят».

Событие объединило молодых архитекторов, реставраторов, строителей, дизайнеров, художников-граффитистов, а также представителей Детского совета при Общественном совете Минстроя России. Они восстановили фасады, проанализировали текущее состояние памятников и подходы к их сохранению. Все работы прошли под руководством опытных мастеров.

Практическую часть дополнила образовательная программа. Молодые специалисты узнали, как превратить идею в культурный проект, где можно реализовать свои таланты и как продвигать авторские инициативы. Они ознакомились с опытом реставрации музейных ценностей в годы Великой Отечественной войны, узнали о возможностях грантовой поддержки и обсудили, как современные технологии и искусственный интеллект помогают сохранять культурное наследие.

Одновременно с основной программой проходила летняя школа по гуманитаристике, организованная Псковским государственным университетом. Её участниками стали школьники, проявляющие интерес к истории и планирующие участие во Всероссийской олимпиаде школьников, а также их педагоги. В ходе заезда они работали с историческими источниками, осваивали методы их анализа, адаптации и подачи широкой аудитории.

Параллельно шли творческие мастерские, где участники пробовали себя в традиционных ремёслах. Они учились расписывать деревянные колокольчики и магниты, знакомились с основами колокольного звона, занимались живописью и ткачеством.

Также молодые реставраторы, архитекторы и дизайнеры побывали на экскурсии в Свято-Успенском Псково-Печерском мужском монастыре и посещали пленэры под открытым небом.

В завершение программы прошла игра-исследование. Шесть команд под руководством экспертов искали по всей России малоизвестные памятники. Участники анализировали их историческую значимость, определяли целевую аудиторию и необходимость реставрации. В финале эксперты оценивали готовые решения и давали обратную связь. Игра стала тренажёром проектного мышления, а для некоторых – основой будущих инициатив.

Результат летней школы по гуманитаристике – научно-популярные материалы по истории и задания для Всероссийской олимпиады школьников, разработанные самими участниками под руководством преподавателей и членов центральной предметно-методической комиссии. Все работы основаны на собственных исследованиях и адаптированы для широкой аудитории. Такая работа не только углубила знания участников в области исторической науки, но и позволила им освоить практики научной популяризации, анализа источников и проектной деятельности.

Ещё одним итоговым продуктом стала презентация эскизов и проектных наработок реставрации объекта культурного наследия регионального значения «Воинское захоронение № 1», включая скульптурную композицию «Скорбящая мать». Участники проанализировали их текущее состояние, предложили варианты обновления и объяснили архитектурные решения с сохранением символики и исторической выразительности. В проект вошли художественная и техническая части, а также размышления о значении военных памятников сегодня.