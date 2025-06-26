О состоянии дикой выдры рассказали псковские зоозащитники

17:10, 26 июня 2025, ПАИ

О состоянии детёныша выдры Барни, найденного 15 июня на берегу реки Псковы без матери, рассказали зоозащитники в группе «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: группа «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».





«Кушает исправно, купается два раза в день. Уборка в вольере – три раза в день. Но надо отдать ему должное, какает в один уголок, чистоплотный мужчина», – отметили в «Птичьем дворике».

Зоозащитники добавили, что у выдры жуткий характер. На руки его может брать только одна из сотрудниц подворья.

Напомним, что после транспортировки животное поместили в клетку. Первоначально детёныш выдры находился в состоянии стресса. К 16 июня он начал адаптироваться. Под присмотром сотрудницы начал принимать пищу, позволяет себя купать, вытирать, брать на руки и чесать живот.