О состоянии дикой выдры рассказали псковские зоозащитники
О состоянии детёныша выдры Барни, найденного 15 июня на берегу реки Псковы без матери, рассказали зоозащитники в группе «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».
-
Фото: группа «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».
-
Фото: группа «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».
-
Фото: группа «Птичий дворик» в соцсети «ВКонтакте».
«Кушает исправно, купается два раза в день. Уборка в вольере – три раза в день. Но надо отдать ему должное, какает в один уголок, чистоплотный мужчина», – отметили в «Птичьем дворике».
Зоозащитники добавили, что у выдры жуткий характер. На руки его может брать только одна из сотрудниц подворья.
Напомним, что после транспортировки животное поместили в клетку. Первоначально детёныш выдры находился в состоянии стресса. К 16 июня он начал адаптироваться. Под присмотром сотрудницы начал принимать пищу, позволяет себя купать, вытирать, брать на руки и чесать живот.
Около двух тысяч уведомлений о возможном приостановлении газоснабжения направили псковским должникам