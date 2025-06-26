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Общество

Объединение федераций футбола «Северо-Запад» станет ассоциацией

Общее собрание Объединения федераций футбола (ОФФ) «Северо-Запад» прошло в Москве в среду, 25 июня. Об этом сообщает пресс-служба объединения.

Фото: ОФФ «Северо-Запад»

Региональная общественная организация «Объединение федераций футбола «Северо-Запад» будет реорганизована в ассоциацию. Процедура завершится в течение трёх месяцев. Президентом ассоциации останется действующий руководитель объединения Николай Голубев. Генеральным секретарём избран исполнительный директор Павел Новиков.

В заседании приняли участие генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов и руководители федераций футбола. Заседание высшего органа управления ОФФ «Северо-Запад» прошло накануне очередной конференции РФС, участниками которой стали руководители объединения и региональных федераций футбола.

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