Около двух тысяч уведомлений о возможном приостановлении газоснабжения направили псковским должникам

17:31, 26 июня 2025, ПАИ

1 851 уведомление о возможном приостановлении газоснабжения в связи с наличием просроченной задолженности на общую сумму почти семь миллионов рублей направил абонентам «Газпром межрегионгаз Псков» с начала 2025 года, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В каждом уведомлении указана сумма долга и срок, в течение которого необходимо произвести оплату, чтобы избежать отключения.

Большинство потребителей, получив уведомление, оперативно погашают задолженность. В их числе 1 146 абонентов, которые полностью или частично произвели оплату на общую сумму более четырех миллионов рублей. Однако в случаях, когда абоненты игнорируют обращения компании и не предпринимают мер по оплате, «Газпром межрегионгаз Псков» вынужден прибегать к крайней мере – приостановке газоснабжения, отметили в компании.

С начала 2025 года поставку газа приостановили 15 абонентам с общей суммой задолженности около 180 тысяч рублей. Возобновление газоснабжения после отключения влечёт за собой дополнительные расходы для абонента, напомнили в компании.

«Призываем абонентов ответственно относиться к своим платёжным обязательствам, своевременно передавать показания до 25-го числа текущего месяца и оплачивать услуги газоснабжения до 10-го числа месяца, следующего за истекшим расчётным периодом. Абонентов, имеющих задолженность, просим в кратчайшие сроки погасить её, не дожидаясь приостановки газоснабжения. Мы всегда готовы к диалогу и поиску компромиссных решений», – отметил заместитель гендиректора по реализации газа ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Алексей Фёдоров.