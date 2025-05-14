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Общество

Еремей Запашник наступил по народному календарю

Еремей Запашник наступил по народному календарю сегодня, 14 мая. Об этом сообщает поратал calend.ru.

Фото: ПАИ

В это время на Руси шли важные сельскохозяйственные работы, а именно вспашка и засев полей. Крестьяне просили небесной помощи и верили, что сам пророк Еремей запрягает колесницу, чтобы им помочь. Поводом для этого поверья послужило то, что имя пророка созвучно со словом «ярмо».

На Еремеев день смотрели на погоду: если день был погожий, то считалось, что такая же погода будет стоять во время уборки хлеба. Кроме того, нельзя давать взаймы в этот день, так как в таком случае год обещает быть неплодородным.

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