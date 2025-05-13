Названы популярные у псковичей туристические направления

22:25, 13 мая 2025, ПАИ

Более 200 человек обратилось в Туристский информационный центр Псковской области в майские праздники. Чем привлекает путешественников регион и куда могут отправиться сами псковичи, рассказали телеканалу «Первый Псковский» в ТИЦ Псковской области.

«Мы зафиксировали и увеличение обращение в Туристский информационный центр Псковской области. Буквально за праздничную неделю нас посетило более 200 человек. И важно было, что это не только туристы и экскурсанты из соседних регионов, которые мы привыкли видеть: из Санкт-Петербурга, Москвы, Великого Новгорода, – но также и из дальних регионов: Иркутска, Новосибирска, Калуги, Нижнего Новгорода. Поэтому мы были счастливы и рады всех видеть. И важно, что заходили не только туристы, но и местные жители. Также фиксируем большой спрос на путешествия по своему родному региону», – отметили специалисты ТИЦ Псковского области.

Основное место притяжения – Псков. Многие путешественники выбирают город не впервые. «У вас замечательный город. Мы вот вчера были в кремле. Сейчас идём в Псковский музей-заповедник – хотим посетить. Храмы тут великолепные, старинные, необыкновенные. Просто необыкновенные! Река Великая нам очень понравилась, впечатлила. Вообще весь город впечатляет! Потому что здесь каждое здание – историческое», – так отзываются об отдыхе в Пскове жители Подмосковья.

Жители Псковской области также планируют поездки и летний отпуск. Кто-то предпочитает отдых в пределах региона, среди популярных направлений – Пушкинские Горы, Изборск, Печоры.

Эксперты туротрасли также отметили, что, помимо культурно-познавательного туризма, в регионе развивается гастрономический. Попробовать местные деликатесы – от снетков и улиток до пряников и сыров – можно в каждом муниципалитете области. Любителям активного отдыха предлагают сплавы на сапах и каяках. Разработаны и квесты на природе, например в Себежском районе. «Популярными становятся Лог, Порхов, даже Дно. Отличные программы предлагают «Пивоварня купца Лапина», греческая сыроварня. Но это короткие выезды. Что касается летнего отпуска, то, естественно, есть интерес к отдыху на морском побережье: в Сочи, Абхазии, Турции, Египете», – отметили специалисты туриндустрии.

Среди регионов жители Псковской области отдают предпочтение Республике Карелия, городам Северо-Запада России и Белоруссии. Кроме того, самыми популярными летними авианаправлениями у псковичей остаются Сочи, Калининград и Казань, отмечают эксперты.