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Общество

Жители СЗФО полюбили общаться через онлайн-звонки и чаты – опрос

56 % жителей Северо-Западного федерального округа предпочитают общаться только через встроенные онлайн-инструменты – мессенджер и звонки внутри сайта или приложения. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

Фото: ПАИ

Ещё 23 % жителей отдают предпочтение GSM-звонкам через временный номер, а 18 % респондентов готовы обмениваться личными контактами для общения вне платформ.

В числе самых чувствительных данных, которые пользователи стараются не раскрывать, лидирует платёжная информация – её опасаются разглашать 83 % опрошенных. Также 57 % считают важным сохранять в тайне ФИО и адрес, а 23 % – номер мобильного телефона.

«Телефон, как правило, привязан к большинству важных сервисов, в том числе к банковским, поэтому важно держать его под защитой», – отметила директор по доверию и безопасности «Авито» Наталья Юматова.

Ранее сообщалось, что мошенники стали звонить россиянам от имени сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов.

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