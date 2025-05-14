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Общество

Мошенники стали звонить россиянам от имени сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов

Мошенники стали звонить россиянам от имени сотрудников пунктов выдачи маркетплейсов с предложением доставить товары домой. В разговоре злоумышленники требуют номер СНИЛС, ИНН и код из смс. Об этом со ссылкой на гендиректора компании по кибербезопасности Дарью Верестникову пишет РИА Новости.

Если в телефонном разговоре гражданин сообщает все данные о себе, то затем ему звонит «товарищ майор» с сообщением про взлом «Госуслуг». Он убеждает жертву, что его деньги в опасности, поэтому их нужно срочно перевести на специальный счёт или отдать наличными в руки сотрудников полиции. Но на самом деле аккаунт пользователя даже не тронут, а смс приходит с фейкового номера.

По словам эксперта, такая схема обмана пользователей работает, потому что у людей зафиксирована мысль, что с помощью аккаунта «Госуслуги» можно легко взять кредит и остаться вообще без денег.

«Мошенники - социальные инженеры пользуются тем, что с помощью «Госуслуг» теперь можно пользоваться не только государственными, но и коммерческими сервисами (например, взять микрокредит, подписать документы), а вся безопасность в конечном итоге сводится к коду в смс. И в этом случае мошенникам даже не нужно получать реальный доступ - достаточно просто ввести в заблуждение гражданина», - отметила Верестникова.

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