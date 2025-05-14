Олимпийская чемпионка провела мастер-класс в Пскове

10:43, 14 мая 2025, ПАИ

Олимпийская чемпионка по прыжкам в длину Татьяна Лебедева провела мастер-класс и разминку с участниками патриотической экспедиции «Непокорённые» на стадионе «Машиностроитель» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Это мероприятие – часть маршрута патриотической экспедиции «Непокорённые», которая проводится с 9 по 26 мая. В ней участвуют активисты молодёжных и общественных организаций из России и Белоруссии.



Фото: телеграм-канал телеканала «Первый Псковский»



Фото: телеграм-канал телеканала «Первый Псковский»



Фото: телеграм-канал телеканала «Первый Псковский»





После мастер-класса чемпионка отправилась на экскурсию, а в 12:00 она вернётся на стадион, чтобы провести ещё один мастер-класс с воспитанниками спортивной школы «Надежда».

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