Более 200 псковских предпринимателей получили пособия по больничному листу с начала года

17:05, 14 мая 2025, ПАИ

300 индивидуальных предпринимателей в Псковской области с начала года получили пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством. В частности, из них 203 предпринимателя получили выплаты по больничным листам, 52 – пособия по уходу за ребёнком до полутора лет, а 15 – единовременные выплаты при рождении ребёнка, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального отделения СФР.

Право на получение пособий в 2025 году имеют предприниматели, которые в 2024 году вступили в добровольные правоотношения с региональным отделением СФР и уплатили страховые взносы на социальное страхование. В эту категорию входят не только индивидуальные предприниматели, но и главы и члены крестьянских (фермерских) хозяйств, адвокаты, нотариусы и другие лица, которые занимаются частной практикой.

Чтобы получить пособия в 2026 году, предпринимателям Псковской области необходимо до 31 декабря 2025 года вступить в добровольные правоотношения с СФР и уплатить страховые взносы. Сумма взносов рассчитывается исходя из минимального размера оплаты труда и составляет в Псковской области 7 809,12 рубля.

Если сделать взнос на социальное страхование в 2025 году, предприниматель в 2026 году может получить пособие по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребёнка, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до полутора лет, уточнили в пресс-службе.

Подать заявление о вступлении в добровольные правоотношения можно через личный кабинет на портале «Госуслуги», в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ. При наступлении страхового случая предприниматель должен подать заявление и подтвердить документы лично или через личный кабинет страхователя на сайте фонда.