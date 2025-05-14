Псковича оштрафовали на 350 тысяч рублей за финансирование экстремистской деятельности

18:43, 14 мая 2025, ПАИ

Псковский городской суд Псковской области 14 мая вынес приговор 37-летнему жителю города Пскова Р., который был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности). Об этом сообщили ПАИ в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что с августа 2021 по февраль 2022 года Р. перевёл на счёт некоммерческой организации «Фонд борьбы с коррупцией»*, признанной судом экстремистской, сумму семь тысяч рублей.

С учётом раскаяния и активного содействия расследованию суд назначил Р. штраф в размере 350 тысяч рублей.

*Признан в РФ экстремистской организацией.