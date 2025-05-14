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Общество

Первый в регионе епархиальный музей открылся в Великих Луках

Первый в Псковской области епархиальный церковный музей открылся в Великих Луках накануне Международного дня музеев, сообщает администрация города.

Фото: администрация Великих Лук

Торжественная церемония открытия прошла сегодня, 14 мая.

В музее можно увидеть старинные иконы, церковные книги дореволюционного периода, облачения священнослужителей, рукописные ноты для церковного хора, а также редкие газеты и журналы XIX–XX веков. Кроме того, представлены нательные кресты священнослужителей, которые погибли во время репрессий.

  • Первый в Псковской области Епархиальный церковный музей открылся в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Первый в Псковской области Епархиальный церковный музей открылся в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Первый в Псковской области Епархиальный церковный музей открылся в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Первый в Псковской области Епархиальный церковный музей открылся в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Первый в Псковской области Епархиальный церковный музей открылся в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук
  • Первый в Псковской области Епархиальный церковный музей открылся в Великих Луках
    Фото: администрация Великих Лук

Отмечается, что особую ценность представляет икона «Огненное восхождение пророка Илии» с многофигурной композицией, отражающей как земные, так и небесные события из жизни святого. Икона была восстановлена почти полностью из фрагментов и сейчас занимает центральное место в экспозиции.

Один из уникальных экспонатов – старинный ключ от древнего собора, обнаруженный во время раскопок на территории Великолукской крепости.

Музей разместился на втором этаже здания Великолукской епархии на улице Ставского, 63.

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