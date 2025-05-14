Об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости рассказали в Псковском Росреестре

22:51, 14 мая 2025, ПАИ

Об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости рассказали ПАИ в Управлении Росреестра по Псковской области.

Росреестр дал разъяснения о возможности заключения сделок законными представителями несовершеннолетних. В письме с указанием на действующее законодательство и практику Конституционного суда отмечается, что закон запрещает опекунам, попечителям и их близким родственникам совершать сделки с подопечными, кроме передачи имущества в дар или в безвозмездное пользование.

«Это сделано для защиты несовершеннолетних и лиц под опекой и не нарушает их конституционные права, включая право родителей заботиться о своих детях. Таким образом, закон запрещает сделки законных представителей несовершеннолетних с близкими родственниками, кроме дарения или передачи имущества в безвозмездное пользование при условии нотариального удостоверения», – отметили специалисты Росреестра.

С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физическими лицами должен удостоверяться нотариусом в соответствии с федеральным законом от 13 декабря 2024 года № 459-ФЗ. Поправки призваны предупредить возможные злоупотребления со стороны одаряемых, в том числе в случаях, когда даритель относится к социально незащищённым слоям населения, уточнили в Росреестре.