Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости рассказали в Псковском Росреестре

Об изменениях законодательства в сфере земли и недвижимости рассказали ПАИ в Управлении Росреестра по Псковской области.

Изображение: Управление Росреестра по Псковской области

Росреестр дал разъяснения о возможности заключения сделок законными представителями несовершеннолетних. В письме с указанием на действующее законодательство и практику Конституционного суда отмечается, что закон запрещает опекунам, попечителям и их близким родственникам совершать сделки с подопечными, кроме передачи имущества в дар или в безвозмездное пользование.

«Это сделано для защиты несовершеннолетних и лиц под опекой и не нарушает их конституционные права, включая право родителей заботиться о своих детях. Таким образом, закон запрещает сделки законных представителей несовершеннолетних с близкими родственниками, кроме дарения или передачи имущества в безвозмездное пользование при условии нотариального удостоверения», – отметили специалисты Росреестра.

С 13 января 2025 года договор дарения недвижимости между физическими лицами должен удостоверяться нотариусом в соответствии с федеральным законом от 13 декабря 2024 года № 459-ФЗ. Поправки призваны предупредить возможные злоупотребления со стороны одаряемых, в том числе в случаях, когда даритель относится к социально незащищённым слоям населения, уточнили в Росреестре.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












14 мая 2025

О псковском проекте «Экобаза» поговорили на «Серебряном дожде». Главное
14 мая 2025

Госдума одобрила законопроект о госрегулировании приёма в вузы на платное обучение
14 мая 2025

В Пскове изрезанной владельцами собаке снова ищут дом
14 мая 2025

Первый в регионе епархиальный музей открылся в Великих Луках
14 мая 2025

Асфальт укладывают на парковке у Куньинской школы
14 мая 2025

Госинспекция труда разъяснила, что делать при укусе клеща на работе
14 мая 2025

Атмосферный вихрь принёс на Северо-Запад сильные дожди
14 мая 2025

Что запрещено выбрасывать в мусорные контейнеры, напомнили псковичам в «Экогрупп»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...