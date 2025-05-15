Пыталовские приставы заставили многодетную алиментщицу выплатить более 200 тысяч рублей

13:48, 15 мая 2025, ПАИ

Лишённая родительских прав 39-летняя мать троих детей из Пыталовского района задолжала 227 тысяч рублей на их содержание. Опека через суд добилась принудительного взыскания алиментов, сообщили ПАИ в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Чтобы добиться фактической выплаты всей суммы, судебный пристав обратил взыскание на деньги должницы и ограничил женщину в праве выезда за пределы РФ, но это не помогло. Тогда сотрудник ведомства составил в отношении гражданки протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Суд приговорил гражданку к 60 часам обязательных работ.

В итоге она не только отработала назначенное наказание, но и добровольно погасила всю сумму задолженности. Каждый из детей получил равную сумму, уточнили в пресс-службе.