Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Бегство из Ирландии в Псков: подробности драматичной истории многодетной семьи рассказали на Первом канале

Драматичную историю супругов из Ирландии, у которых по надуманным поводам в Европе отняли четверых детей, рассказали на Первом канале. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области.

«Игорь и Ангелика бежали через несколько границ, чтобы, наконец, почувствовать себя в безопасности – у нас в Пскове. Чтобы уберечь от беспредела ещё не родившуюся дочь, для которой Россия станет не просто домом, а настоящей Родиной», – отметил Михаил Ведерников.

Семья преодолела на автомобиле пять тысяч километров. Ехать пришлось через всю Европу, так как в аэропортах мог быть запрет на их выезд. «Когда пересекали границу Латвии и России, сердце горело от волнения. Когда мы оказались перед постом с российским пограничником, спросил, на русской ли я земле, когда узнал, что да, вышел из машины, поцеловал землю и перекрестился: «Спасибо Богу, я дома!» – рассказал Игорь.

В России у приехавшей из Ирландии семьи никого нет, но своё будущее переселенцы связывают только с Россией. Ангелика уже наблюдается у врачей в Псковском клиническом перинатальном центре. Игорь готов начать работать.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

С июля в Псковской области изменится тариф на газ
15 мая 2025

Бегство из Ирландии в Псков: подробности драматичной истории многодетной семьи рассказали на Первом канале
15 мая 2025

Псковская область отметит 100 лет со дня рождения художника-живописца Петра Оссовского
15 мая 2025

Благодарственным письмом отмечен председатель Псковского облсовпрофа за помощь участникам СВО
15 мая 2025

Псковские профсоюзы передали полторы тонны питьевой воды участникам спецоперации
15 мая 2025

Общегородской последний звонок пройдёт в Пскове 26 мая
15 мая 2025

От радио Попова до скорости 1 Гбит/с. «Ростелеком» показал журналистам цифровой Кронштадт
15 мая 2025

Жители Псковской области снялись в передаче Андрея Малахова на канале «Россия 1»

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...