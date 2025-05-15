Бегство из Ирландии в Псков: подробности драматичной истории многодетной семьи рассказали на Первом канале

15:46, 15 мая 2025, ПАИ

Драматичную историю супругов из Ирландии, у которых по надуманным поводам в Европе отняли четверых детей, рассказали на Первом канале. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор Псковской области.

«Игорь и Ангелика бежали через несколько границ, чтобы, наконец, почувствовать себя в безопасности – у нас в Пскове. Чтобы уберечь от беспредела ещё не родившуюся дочь, для которой Россия станет не просто домом, а настоящей Родиной», – отметил Михаил Ведерников.

Семья преодолела на автомобиле пять тысяч километров. Ехать пришлось через всю Европу, так как в аэропортах мог быть запрет на их выезд. «Когда пересекали границу Латвии и России, сердце горело от волнения. Когда мы оказались перед постом с российским пограничником, спросил, на русской ли я земле, когда узнал, что да, вышел из машины, поцеловал землю и перекрестился: «Спасибо Богу, я дома!» – рассказал Игорь.

В России у приехавшей из Ирландии семьи никого нет, но своё будущее переселенцы связывают только с Россией. Ангелика уже наблюдается у врачей в Псковском клиническом перинатальном центре. Игорь готов начать работать.