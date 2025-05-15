Псковские волейболисты впервые в истории стали бронзовыми призёрами первенства России

16:06, 15 мая 2025, ПАИ

Сборная Псковской области по волейболу среди юношей до 15 лет стала бронзовым призёром первенства России, которое прошло в Нижнем Новгороде, передаёт корреспондент ПАИ.

В соревнованиях приняли участие 16 лучших команд России в своём возрасте. Псковичи провели восемь матчей, в которых одержали шесть побед. Проиграли они лишь дважды – на групповом этапе действующим победителям первенства страны нижегородским волейболистам, а также в полуфинале команде Санкт-Петербурга. В игре за бронзу псковские спортсмены выиграли у сборной Москвы – 3:1 (25:17, 25:23, 13:25, 25:19).

Отметим, что команда из Псковской области ни разу не становилась призёром всероссийского первенства. Лишь трижды местные коллективы отбирались в финальную часть этих состязаний.

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