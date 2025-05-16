Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ПФКИ и Псковская область. История общей работы

Сегодня, 16 мая, Президентский Фонд культурных инициатив отмечает четырехлетие со дня своего основания. У Псковской области давняя история работы с ПФКИ, а с декабря 2023 года в регионе действует проектны офис Фонда. Об истории общей работы - в наших карточках.

  • ПФКИ и Псковская область. История общей работы
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • ПФКИ и Псковская область. История общей работы
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • ПФКИ и Псковская область. История общей работы
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • ПФКИ и Псковская область. История общей работы
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • ПФКИ и Псковская область. История общей работы
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • ПФКИ и Псковская область. История общей работы
    Фото: Кирилл Гавриленко
  • ПФКИ и Псковская область. История общей работы
    Фото: Кирилл Гавриленко

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












16 мая 2025

ПФКИ и Псковская область. История общей работы
15 мая 2025

Участники форума «Индустрия медиа» побывали в Изборске и Печорах
15 мая 2025

Истерзанной живодёрами в Пскове собаке провели очередную операцию
15 мая 2025

Мемориальную доску киргизскому поэту Мукаю Элебаеву открыли в Псковском округе
15 мая 2025

Съёмочная группа передачи «Когда все дома» работает в Псковской области
15 мая 2025

Утверждена концепция мемориала бойцам СВО в деревне Белый Мох
15 мая 2025

Клещ присосался к веку ребёнка в Псковской области
15 мая 2025

Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...