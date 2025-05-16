ПФКИ и Псковская область. История общей работы

08:00, 16 мая 2025, ПАИ

Сегодня, 16 мая, Президентский Фонд культурных инициатив отмечает четырехлетие со дня своего основания. У Псковской области давняя история работы с ПФКИ, а с декабря 2023 года в регионе действует проектны офис Фонда. Об истории общей работы - в наших карточках.