Какую символику закладывали в спектакль «Каинова печать», рассказали театральные художники

19:48, 15 мая 2025, ПАИ

Какую символику закладывали в спектакль «Каинова печать», рассказал художник-постановщик Николь Кламперт из Санкт-Петербурга в эфире программы «Минкульт» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Отметим, что режиссёр Тимур Кулов и художник Николь Кламперт помещают персонажей «Каиновой печати» в некий мистический поезд, который на всех парах несётся то ли к исполнению заветных желаний героев, то ли к тотальному крушению.

«Я очень люблю ассоциативный ряд. Обсуждая поезд и думая, как его вообще вывести, <...> хотелось, чтобы было ощущение, что и зритель внутри вагона, и поезд мчится прямо на зрителя, поэтому хотелось это всё направить к зрителю (за счёт перспективы декорации)», – подчеркнул Николь Кламперт.

На этом же контрасте построен интерьер поезда: совмещены элементы богатого вагона и третьего класса.

«Хотелось это всё в одном котле смешать и вытащить трансформер, который будет передавать это всё: кому-то будет напоминать одно, кому-то – другое. Все герои заходят на эти рельсы, в этот вагон и мчатся по пути Василисы Петровны, она всех заражает в этом вагоне и дальше… Не буду спойлерить», – рассказал гость студии.

Кроме того, в рамках работы над спектаклем очень важна функциональность того или иного пространства, как и разные элементы освещения, заметил художник по свету Владимир Коваленко из Екатеринбурга.

«То есть на одну и ту же сцену при подходе к эскизам каждый изучаем, и я понимаю, как он может работать, опираясь на произведение, которое мы ставим. В том же техническом задании всё это прописывается, сколько у нас разных элементов», – уточнил он.

Напомним, что мастера работали вместе с режиссёром Тимуром Куловым над спектаклем «Каинова печать» в Псковском театре драмы.