Митрополит Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией
Митрополит Псковский и Порховский Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
15 мая в Москве прошло заседание Священного синода РПЦ под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе него епископ Великолукский и Невельский Сергий попросил о почислении его на покой в связи с тем, что ему исполнилось 75 лет.
Прошение было удовлетворено. Епископа Сергия поблагодарили за многолетнее управление Великолукской епархией, местом пребывания на покое для него стал Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.
Временное управление Великолукской епархией передали главе Псковской митрополии.
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