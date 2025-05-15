Митрополит Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией

20:22, 15 мая 2025, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

15 мая в Москве прошло заседание Священного синода РПЦ под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе него епископ Великолукский и Невельский Сергий попросил о почислении его на покой в связи с тем, что ему исполнилось 75 лет.

Прошение было удовлетворено. Епископа Сергия поблагодарили за многолетнее управление Великолукской епархией, местом пребывания на покое для него стал Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.

Временное управление Великолукской епархией передали главе Псковской митрополии.