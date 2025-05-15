Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Митрополит Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией

Митрополит Псковский и Порховский Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Митрополит Псковский и Порховский Матфей. Фото: ПАИ

15 мая в Москве прошло заседание Священного синода РПЦ под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла. В ходе него епископ Великолукский и Невельский Сергий попросил о почислении его на покой в связи с тем, что ему исполнилось 75 лет.

Прошение было удовлетворено. Епископа Сергия поблагодарили за многолетнее управление Великолукской епархией, местом пребывания на покое для него стал Успенский Псково-Печерский мужской монастырь.

Временное управление Великолукской епархией передали главе Псковской митрополии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

Съёмочная группа передачи «Когда все дома» работает в Псковской области
15 мая 2025

Утверждена концепция мемориала бойцам СВО в деревне Белый Мох
15 мая 2025

Клещ присосался к веку ребёнка в Псковской области
15 мая 2025

Игумения Татиана назначена на должность игумении Спасо-Елеазаровского женского монастыря
15 мая 2025

Митрополит Матфей назначен временным управляющим Великолукской епархией
15 мая 2025

Молодёжь ПсковГУ приглашают на Всероссийский форум молодых студенческих семей
15 мая 2025

«Прятала в норах»: большинство затасканных матерью волчат в псковском «Зоограде» выжили
15 мая 2025

На пяти бесплатных выставках в «Михайловском» смогут побывать все желающие

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...