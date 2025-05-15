Четыре года колонии дали иностранцу, перевозившему наркотики через границу в Псковской области

21:27, 15 мая 2025, ПАИ

Иностранного гражданина признали виновным в контрабанде и хранении наркотиков. Суд вынес решение с учётом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В сентябре прошлого года мужчина незаконно перевёз из Латвии в Россию на мотоцикле наркотики через пункт пропуска «Убылинка». Таможенники обнаружили более 170 граммов в ходе контроля.

Осуждённому вынесли наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мотоцикл, на котором передвигался иностранный гражданин, конфисковали в доход государства.