Четыре года колонии дали иностранцу, перевозившему наркотики через границу в Псковской области
Иностранного гражданина признали виновным в контрабанде и хранении наркотиков. Суд вынес решение с учётом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
В сентябре прошлого года мужчина незаконно перевёз из Латвии в Россию на мотоцикле наркотики через пункт пропуска «Убылинка». Таможенники обнаружили более 170 граммов в ходе контроля.
Осуждённому вынесли наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мотоцикл, на котором передвигался иностранный гражданин, конфисковали в доход государства.
Четыре года колонии дали иностранцу, перевозившему наркотики через границу в Псковской области
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