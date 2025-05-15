Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Четыре года колонии дали иностранцу, перевозившему наркотики через границу в Псковской области

Иностранного гражданина признали виновным в контрабанде и хранении наркотиков. Суд вынес решение с учётом мнения государственного обвинителя Псковской транспортной прокуратуры, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура

В сентябре прошлого года мужчина незаконно перевёз из Латвии в Россию на мотоцикле наркотики через пункт пропуска «Убылинка». Таможенники обнаружили более 170 граммов в ходе контроля.

Осуждённому вынесли наказание в виде четырёх лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Мотоцикл, на котором передвигался иностранный гражданин, конфисковали в доход государства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 мая 2025

Четыре года колонии дали иностранцу, перевозившему наркотики через границу в Псковской области
15 мая 2025

Клещ присосался к веку ребёнка в Псковской области
15 мая 2025

Подросток с красными волосами пропал в Псковской области
15 мая 2025

Полиция задержала подозреваемых в массовом поджоге автомобилей в Пскове
15 мая 2025

Автомобиль опрокинулся на трассе Санкт-Петербург – Невель в Стругокрасненском районе
15 мая 2025

Управляющую салоном связи в Пскове наказали за регистрацию сим-карты на вымышленного человека
15 мая 2025

Более 140 пожаров произошло в Пскове с начала года
14 мая 2025

Пьяные псковичи повредили патрульный автомобиль и сняли всё на телефон

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...