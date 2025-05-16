Великолучанин Силаев примет участие в третьем этапе Кубка мира по стрельбе из лука

12:22, 16 мая 2025, ПАИ

Великолучанин Илья Силаев примет участие в третьем этапе Кубка мира по стрельбе из лука, который стартует в Турции 3 июня. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил сам спортсмен.

Ранее Илья Силаев дебютировал на международной арене, выступив на первенстве Европы в помещении. Сейчас он готовится к предстоящим соревнованиям на сборах в Анталии. «Нагрузки здесь довольно высокие. Мы делаем 400-500 выстрелов в день. Пока что мне довольно тяжело, потому что к таким большим нагрузкам я не привык. Надеюсь, что к середине сбора смогу улучшить свою форму и стрелять немного лучше. По сравнению с чемпионатом Европы, я думаю, конкуренция здесь будет гораздо сильнее – в два, если не в три раза больше. Будут очень высокие результаты. Недавно в моей категории показали новый мировой рекорд – 818. Это всего две девятки за 72 выстрела», – сказал спортсмен.

Силаев также отметил, что на предстоящем этапе Кубка мира будут тестироваться новые правила Всемирной федерации стрельбы из лука. «Теперь вместо 72 выстрелов мы будем делать только 60, причём в одну дистанцию, а X [попадание в «яблочко». – Прим. ПАИ] будет считаться за 11 очков. Максимальный результат вместо 720 очков теперь будет 760. Если всё пройдёт хорошо на этом этапе, то начиная с 2026 года все этапы, включая финал, будут проводиться по этой системе», – поделился великолукский лучник.

«Четвёртый этап Кубка мира будет проводиться в Мадриде, на который мне тоже хочется отобраться. Финал пройдёт в Китае. Туда нужно получить квоту, набрать определённое количество очков, которые дают за медали и стартовый круг на этапах. Автоматически туда проходят победители этапов и один участник из принимающей страны», – подчеркнул спортсмен.

В Турции Силаев хочет поднять свой результат по сравнению с прошлым сезоном. «Не могу сказать, что прошлый летний сезон был у меня блестящий по результатам и наградам. Да, я был довольно высоко по итогам стартового круга на всех состязаниях, но всё равно не так, как хотелось бы. К сожалению, смог увезти только одну медаль – бронзу международных соревнований в Санкт-Петербурге. Ни одной награды с молодёжных стартов я не привёз. Будем стараться, работать, потому что впереди первенство мира, на которое тоже хочется отобраться. Там уже будут выступать мои сверстники, поэтому шансы на призы будут больше», – резюмировал Илья Силаев.

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