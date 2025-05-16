Эстония ужесточила наказания за провоз евро и санкционных товаров через границу с Россией

13:41, 16 мая 2025, ПАИ

В Эстонии ужесточились наказания за перемещение наличных денег и санкционных товаров через границу с Россией, сообщает Федеральная таможенная служба РФ.

По информации Налогово-таможенного департамента Эстонии, 27 апреля вступили в силу новые правила перемещения санкционных товаров и наличных денежных средств через эстонско-российский участок границы.

Теперь ввоз и вывоз санкционных товаров, а также наличных денег на сумму до 10 000 евро наказывается для физлиц штрафом до 2 400 евро либо арестом, для юридических лиц - штрафом до 400 000 евро. Более того, такие товары могут быть конфискованы эстонскими таможенниками в рамках ускоренного производства.

При этом перемещение суммы свыше 10 000 евро, повторное нарушение либо совершение нарушения группой лиц квалифицируется как уголовное деяние, за которое предусмотрено наказание для физлиц – в виде лишения свободы до 6 лет, для юридических лиц – денежное наказание до 40 000 000 евро.

Если ранее нарушения были наказуемы только в том случае, если они были совершены умышленно, то с 27 апреля будут наказывать за действия, совершённые по неосторожности.